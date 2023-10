24 ORE Cultura Libri presenta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) - Lucca, 30 ottobre 2023. 24 OREpartecipa per la prima volta a Lucca Comics & Games perre al pubblico le novità editoriali dedicate al mondo del fumetto.Da ottobre arriva infatti in libreria e online 24 OREComics, la nuova linea realizzata in collaborazione con fumettisti e illustratori italiani e internazionali, da giovani emergenti ad autori affermati. Tanti gli autori, tra cui Maicol & Mirco, Vanna Vinci, Hurricane, Otto Gabos, Francesco Cattani, Massimo Giacon e Silvia Rocchi, che dall'1 al 5 novembre saranno presenti a Lucca per incontri e momenti di firmacopie allo stand NAP 523del padiglione Napoleone.Evento speciale in programma per sabato 4 novembre alle 18.30, all'Auditorium San Girolamo lazione della linea editoriale Comics con un ...