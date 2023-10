2 Novembre | Papa Francesco in visita al Cimitero militare di guerra di Testaccio | cambio di viabilità e chiusura al traffico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023)visiterà ildidi, a Roma, in occasione della commemorazione dei defunti. L’appuntamento è previsto per giovedì 2alle 9:15. Per esigenze di ordine pubblico, saranno in vigore divieti di sosta in via Zabaglia e via Monte. Ildidiè il luogo di sepoltura di circa 20.000 soldati italiani e stranieri che hanno perso la vita durante la prima e la secondamondiale. Commemorazione dei defunti a Roma:inha sempre ...