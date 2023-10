2 Italiani su 3 hanno “pensieri sbagliati”

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si chiama ambivalenza. È quella condizione destabilizzante in cui ci accorgiamo di provare emozioni antitetiche e ci sentiamo come tirati da due forze contrapposte. Felicità e tristezza, paura e desiderio, attrazione e repulsione: provare emozioni in contrasto tra loro fa parte della vita e dell’esperienza emotiva di qualsiasi essere umano. A chiunque può, infatti, essere capitato di sentirsi felice col partner, ma, al contempo, di rimpiangere la propria vecchia vita da single, oppure di essere impaziente ed eccitato per l’inizio di un nuovo lavoro, ma di nutrire anche delle preoccupazioni o, ancora, di essere al settimo cielo per la nascita di un figlio, ma, allo stesso tempo, di non sentirsi pronto ad affrontare la genitorialità. L’ambivalenza è un fenomeno molto comune e più diffuso di quel che si potrebbe pensare. Il 68% degli, ovvero 2 persone su 3, ...