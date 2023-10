18enne pugliese detenuta L' amica ad Affari | Segregata dalla polizia

Amina,detenuta in Kazakistan. L'amica di famiglia ad Affari: 'Ecco come ho chiesto a Tajani di aiutarci'. Il racconto delle violenze Quasi cinque mesi lontano dalla sua casa, Lequile (in ...

18enne pugliese in carcere in Kazakistan: "agenti indagati per tortura" StatoQuotidiano.it

Svolta sul caso di Amina, la 18enne pugliese, trattenuta in un ... Open

Amina Milo Kalelkyzy, 18 anni, da sempre vissuta a Lequile, nel Salento, è in carcere ad Astana, in Kazakistan, dallo scorso 11 luglio con l’accusa di traffico internazionale di droga. A riportarlo è ...La Farnesina pone l'attenzione su Amina Milo Kalelkyzy, la giovane italiana in carcere in Kazakistan da tre mesi.