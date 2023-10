? LIVE! Empoli-Atalanta 0-3 | ancora Scamacca | la Dea cala il tris al 51?

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023)0-3 Marcatori: 5?, 29? Koopmeiners, 51?(4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (63? Ismajli), Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi (63? Gyasi), Caputo, Cancellieri. A disp. Caprile, Perisan, Bereszynski, Guarino, Bastoni, Ranocchia, Fazzini, Kovalenko, Maldini, Shpendi. All. Andreazzoli(3-4-1-2): Musso; Scalvini (46? Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman,. A disp. Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Zortea, Holm, Bakker, Adopo, Pasalic, Miranchuk, De Ketelaere, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Massimi Ammoniti: 33? Maleh (E) per proteste, 34? Cacace (E) per gioco falloso Espulsi: – Note: recupero 1? pt Gol 5?: ...