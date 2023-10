Zerocalcare risponde a hater | “Io ero in Siria quando c’era l’Isis | tu che c… fai?”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Sono stato più volte inc'era l'Isis per supportare i curdi e chi combatte sul campo il jihadismo. Lo faccio ancora tutti i giorni come posso. Amiche e amici miei più coraggiosi di me ai jihadisti gli sono andati a sparare direttamente. Tu esattamente che c…?".sbotta così con uno deglis che, sui social, lo attaccano per la sua scelta di non partecipare al Lucca Comics in quanto manifestazione patrocinata dall'ambasciata di Israele. "Rispondo solo a uno scemo a campione – aggiunge il popolare fumettista – ma vale per tutti quelli che fanno finta di confondere la richiesta di finire bombardamenti e apartheid con l'appoggio a formazioni islamiste o antisemite". —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.