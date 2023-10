Zerocalcare diccelo | il problema sono gli ebrei?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Zuppa di Porro. Battaglia dentro Gaza. E Hamas lascia sfida su scambio prigionieri. Il celebrato fumettista, roba da paginate del corsera e della Rep, non va al festival del fumetto perchè patrocinato da ambasciata israeliana: questo atteggiamento come lo chiamate? Per Libero,unico a cogliere gravità della cosa, si tratta degli Inutili idioti di Hamas. E poi vai sul Sole e trove quel genio di Fabbrini, che avrebbe una cattedra alla Luiss e qualche ruolo dirigente, che mette sullo stesso piano israele e gaza in termini di fanatismo religioso. Si sta avvicinando al suo Orsini. Travaglio trova occasione per dire che Conte è bravo. Parapaparapa. Silenzio deglisu morte giovane sedicenne iraniana. Sugli affitti brevi Forza Italia porta a casa qualcosa: bene così. Mo la Meloni non può neanche amare il Signore degli Anelli e cacciari ...