Zero aumenti per chi affitta una casa | Palazzo Chigi | verso il vertice decisivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) A Roma prosegue incessante il taglia e cuci sulla legge finanziaria. Un ricamo per il quale serve una mano delicata per non urtare le sensibilità dei partiti di maggioranza e per non squassare l'equilibrio del bilancio dello Stato. Venerdì è stato il giorno dedicato alla Lega, con le rassicurazioni arrivate in serata sullo sforzo da fare per confermare “Quota 103”, tanto cara a Salvini in vista del superamento definitivo della legge Fornero; e sulla cancellazione della norma che consentiva all'Agenzia delle entrate di mettere le mani sui conti correnti degli italiani. Ieri, invece, la maggioranza ha messo mano al dossier Forza Italia. Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Fabio Rubini