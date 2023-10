WXV di Rugby | l’Italia Femminile vince con gli Stati Uniti | le Azzurre chiudono seconde

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 29 ottobre 2023) Città del Capo – E’ stata una grande Italia a Città del Capo. Ledella Nazionale dihanno sconfitto per 30-8 glinella ultima giornata del WXV (Coppa del Mondo di). Per superare la Scozia in Classifica Generale servivano 25 punti. Al termine del match ne sono mancati tre, ma le giocatrici tricolori hanno segnato 5 mete alle avversarie in un incontro splendido.ha chiuso il Torneo seconda in Classifica. La classifica finale: Scozia 15 (+55 differenza punti), Italia 15 (+53), USA 5, Sudafrica 5, Giappone 5, Samoa 1. La cronaca e il tabellino di USA-Italia (fede.it) Il primo quarto d’ora è tutto di marca statunitense: le Women Eagles attaccano per linee dirette con le avanti e passano spesso da mani, ...