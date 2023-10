WTA Zhuhai | Haddad Maia vince il braccio di ferro con Zheng e si porta a casa il primo titolo stagionale

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Una finale da applausi. Beatrizsi aggiudica il torneo WTA di, in Cina, battendo la padrona diQinwencon due tiebreak in una partita durata quasi tre ore. Tanti ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra, tra due giocatrici dalla tipologia di gioco opposto che hanno però offerto grande spettacolo. Con questo successo, il, la brasiliana torna ad un tiro di schioppo dalla top 10, undicesima a 25 punti dal decimo posto di Barbora Krejcikova.set che mette subito in mostra le qualità di entrambe, con la giovane cinese che prova a giostrare il proprio gioco grazie alle sue capacità in manovra. Ilbreak della partita è proprio per la ventunenne cinese, ma lì esce fuori la ...