Wta Finals Cancun 2023 | il montepremi e il prize money

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ile ildelle Wtadi, evento di scena sul cemento messicano. Le otto migliori giocatrici del mondo si sfideranno in Nord America a caccia dell’ultimo titolo dell’anno. Occhi puntati su Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, rispettivamente numero uno e due del mondo, che si contenderanno la vetta del ranking mondiale. Presenti anche le altre due campionesse slam stagionali, ovvero Coco Gauff e Marketa Vondrousova, mentre completano il campo di partecipazione Ons Jabeur, Elena Rybakina, Jessica Pegula e Maria Sakkari. Quest’ultima ha sostituito all’ultimo Karolina Muchova, costretta al forfait per un problema al polso. Le Wtapropongono untotale corrispondente a 9 milioni di dollari ...

Ecco come vedere il match tra Aryna Sabalenka e Maria Sakkari stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023.Le prevendite non hanno riscosso troppo successo e l'organizzazione va a rilento. Ma oggi si comincia con le 8 migliori della stagione ...