Wta Elite Trophy Zhuhai 2023 | risultati e classifiche

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ie leaggiornate del Wta, torneo che si disputa adal 29 al 29 ottobre. A distanza di quattro anni dall’ultima edizione e dopo diverse cancellazioni dovute alla pandemia, si tornaa disputare questo evento dedicato prevalentemente alle giocatrici a partire dalla n°10 del ranking Wta in poi. Insomma, coloro che non sono riuscite a raggiungere le prime otto posizioni del ranking e di conseguenze le Wta Finals. Di seguito tutti ie le. PROGRAMMA E COPERTURA TV I GIRONI PRIZE MONEY E MONTEPREMI FINALE Beatriz Haddad Maia b. Qinwen Zheng 7-6(11) 7-6(4) SEMIFINALI Beatriz Haddad Maia b. Daria Kasatkina 6-4 6-1 Qinwen Zheng vs Lin Zhu 7-5 4-6 6-1ROUND ...

La brasiliana chiude la sua cavalcata battendo in finale Zheng ROMA - Beatriz Haddad Maia ha conquistato al "Trophy Zhuhai" il primo titolo del 2023, e il primo in carriera sul duro. In finale la tennista brasiliana, n.8 del tabellone, ha sconfitto per 7 - 6(11) 7 - 6(4) la cinese Qinwen Zheng (7) ...

Qinwen Zheng sfiderà Beatriz Haddad Maia nella finale del torneo WTA Elite Trophy di Zhuhai, evento in programma dal 24 al 29 ottobre.Beatriz Haddad Maia e Qinwen Zheng si incontreranno per la prima volta al "WTA Elite Trophy Zhuhai" - già noto come Masters B o masterino - con due milioni e 600mila dollari di montepremi che si sta ...