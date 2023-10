WTA Elite Trophy Zhuhai 2023 | Haddad Maia batte Zheng in finale | primo titolo del 2023

(Di domenica 29 ottobre 2023) Beatrizvince il “WTA”,ndo 7-6(11) 7-6(4) Qinwendopo due ore e 51 minuti in. Si tratta deldel, e ilin carriera sul duro, per la tennista brasiliana che chiude il torneo senza perdere un set. Ci è andata vicina però in un tie break d’apertura tiratissimo.è la prima a mettere la firma sul break nel quinto gioco. La cinese salva due palle break nel sesto game, ma all’ottavo gioco è costretta a cedere la battuta. Gli errori al servizio diminuiscono e si va al tie break, chiuso sul 13-11 dopo che la cinese aveva sprecato tre occasioni per chiudere. Equilibrato anche il ...

La brasiliana chiude la sua cavalcata battendo in finale Zheng ROMA - Beatriz Haddad Maia ha conquistato al "Trophy Zhuhai" il primo titolo del 2023, e il primo in carriera sul duro. In finale la tennista brasiliana, n.8 del tabellone, ha sconfitto per 7 - 6(11) 7 - 6(4) la cinese Qinwen Zheng (7) ...

WTA Elite Trophy Zhuhai: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) LiveTennis.it

Qinwen Zheng sfiderà Beatriz Haddad Maia nella finale del torneo WTA Elite Trophy di Zhuhai, evento in programma dal 24 al 29 ottobre.Beatriz Haddad Maia e Qinwen Zheng si incontreranno per la prima volta al "WTA Elite Trophy Zhuhai" - già noto come Masters B o masterino - con due milioni e 600mila dollari di montepremi che si sta ...