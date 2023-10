WitchTok | le “streghe” sono tornate e ora stanno su TikTok Tra incantesimi | rituali e letture dei tarocchi via chat | ecco cos’è questo nuovo trend

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tremate, leson. Solo che ora praticanovia Zoom, leggono il futuro ine vendono onlinee pozioni d’amore. Parliamo del, fenomeno di riappropriazione del mito della strega (ma in salsa ultrapop) da parte di donne giovani e giovanissime. Il nome è una crasi tra le parole ‘strega’ e, piattaforma dove il fenomeno è nato, allargandosi poi a macchia d’olio. Le3.0 si definiscono ‘sacerdotesse’, custodi della spità, o più semplicemente ‘witchcraft coach’. Attraverso candele, salvia bruciata, simboli e cristalli non promettono l’eterna giovinezza, ma qualcosa di molto più allettante: indipendenza economica, una promozione, un modo per dimenticare il proprio ex o per ...