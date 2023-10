Wanda Nara | la rivelazione della sua malattia | “Ho la leucemia”

Leggi su notizie

(Di domenica 29 ottobre 2023) Poco prima di andare in onda e di partecipare alla trasmissione “Ballando con le Stelle”,ha svelato ai suoi follower di Instagramsua: “Ho la” Non aveva mai avuto il coraggio di parlarne con nessuno. Tanto è vero che, per mancanza di coraggio o altro, non riusciva nemmeno a nominare quella parola. Unache l’ha colpita e che ha inevitabilmente sconvolto la sua famiglia., con un post pubblicato su Instagram, ha rivelato ai suoi follower di avere la. Qualche settimana fa la notizia shock che arrivava dall’Argentina, ovvero di una sua possibile(Ansa Foto) Notizie.comVoci che non avevano trovato ...