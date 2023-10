Wanda Nara | il drammatico annuncio sulla leucemia | cos’ha avuto

(Di domenica 29 ottobre 2023), la celebre showgirl e moglie del noto calciatore Mauro Icardi, ha recentemente svelato una notizia straziantesua salute che ha commosso i suoi numerosi fan e seguaci. Attraverso untoccante sul suo account Instagram, ha condiviso il suo percorso personale e la lotta contro la, gettando lucesua esperienza e ispirando una discussione più ampia sull’importanza della consapevolezza e del sostegno nella lotta contro gravi patologie come la. Leggi anche: “Ballando con le stelle”, Guillermo Mariotto finisce nella bufera: la frase suLeggi anche:, la straziante notizia sui figli è un colpo al cuore La rivelazione ...

'Ho la leucemia, adesso ho il coraggio di dirlo'.ha rivelato ieri, attraverso un post pubblicato sui social, il nome della malattia contro la quale la showgirl e moglie del bomber Mauro Icardi combatte da tempo. Ma cos'è la leucemia, ...

Ballando con le Stelle, le pagelle: Wanda Nara ha una lista nera (voto 8), Simona Izzo fagocita Tognazzi... Corriere della Sera

Wanda Nara favorita a Ballando, ma occhio a Simona Ventura e Lino Banfi... Tuttosport

La showgirl e modella argentina Wanda Nara ha sconvolto i suoi fan con una notizia drammatica: ha confermato di soffrire di leucemia. La notizia è stata resa nota dalla Nara in risposta ad una followe ...Per la prima volta Wanda Nara ha confermato di avere la leucemia: la modella, inoltre, ha dichiarato di non voler denunciare Jorge Lanata ...