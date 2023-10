Wanda Nara | “Ho la leucemia | adesso la chiamo col suo nome Prima non riuscivo a dirlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) “Ho lalacol suo”. Dopo aver tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo con la notizia del suo ricovero in ospedale a Buenos Aires, la showgirl e modella argentina, moglie del bomber Mauro Icardi, ha confermato di soffrire di. Lo ha fatto rispondendo alla domanda di una follower sul suo account Instagram, in cui ha chiarito per lavolta la sua diagnosi medica: “. All’inizio dicevo questa cosa che ho. Poi ho potuto chiamarla malattia. Elacol suo”, ha scritto proprio poche oredella nuova puntata di Ballando con le Stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che la ...