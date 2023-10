Wanda Nara e la leucemia | cos’è la malattia e quali sono i sintomi

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 ottobre 2023) Le risposte degli esperti del San Raffaele di Milano “Ho la, adesso ho il coraggio di dirlo”.ha rivelato ieri, attraverso un post pubblicato sui social, il nome dellacontro la quale la showgirl e moglie del bomber Mauro Icardi combatte da tempo. Malale cure? A spiegarlogli esperti del San Raffaele in un focus redatto in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, con le risposte del professor Fabio Ciceri, primario di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. Quando parliamo di– spiegano gli esperti – non parliamo di una sola ...