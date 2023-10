Walem | «Scudetto | in Serie A c’è una squadra da battere Lukaku…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023) Johan, ex calciatore e leggenda del calcio belga, ha parlato della lottainA, di Romelu Lukaku (e non solo).– Queste le parole di Johan, ex calciatore e leggenda del calcio belga, al sito di Gianluca Di Marzio sulla lottainA, che vede tre squadre in due punti. «E’ normale perché Juve, Milan e Inter hanno i mezzi per fare non bene, ma di più – si legge su GianlucaDiMarzio.com –. Hanno voglia di vincere e quindi è bello avere una lotta del genere. Secondo me quest’anno inA c’è unada: l’Inter. I nerazzurri hanno fatto molto bene e si stanno ripetendo quindi per me è la favorita. Hanno la mentalità giusta e con l’allenatore le cose stanno ...