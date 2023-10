Volley femminile | Serie A1 2023 2024 | Scandicci torna al successo | ok anche Firenze e Pinerolo

(Di domenica 29 ottobre 2023) La Savino Del Benesupera la Trasportipesanti Casalmaggiore mediante il punteggio di 3-1 (25-18, 23-25, 25-14, 25-22) nel match valevole per la quarta giornata del campionato didiA1. In virtù di questo risultato le toscane balzano al comando della classifica con 10 punti, mentre le lombarde restano nelle retrovie a quota 4. Successiper, che battono rispettivamente Trentino 1-3 (18-25, 13-25, 25-17, 21-25) e Vallefoglia 0-3 (22-25 18-25 17-25). PROGRAMMA 4^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA CALENDARIO: TUTTI GLI EVENTI, QUALIFICAZIONI PARIGI: COME ...

La diretta testuale live di Savino Del Bene Scandicci - Trasportipesanti Casalmaggiore , partita valevole per la quarta giornata della Serie A12023/2024 di. Le toscane di Massimo Barbolini, dopo la dolorosa sconfitta al tie - break nel big match a Milano, vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Dall'...

La Prosecco Doc Imoco Conegliano vince la Supercoppa superando il Vero Volley Milano per 3 a 1. Coach Gaspari: "Bisogna dare di più" Non basta un grande secondo set all'Allianz Vero Volley Milano per ...La squadra di Piraccini dopo essere passata in vantaggio nel primo parziale, offre una buonissima prova di carattere nel secondo set recuperando un gap di 7 punti ...