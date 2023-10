Volley femminile | Antropova show e Scandicci torna in testa alla Serie A1 Sigilli di Firenze e Pinerolo

(Di domenica 29 ottobre 2023) LaA1 diè proseguita nel pomeriggio con la disputa di tre partite valide per la quarta giornata.rialza prontamente ladopo la sconfitta al tie-break rimediata settimana scorsa a Milano e batte Casalmaggiore per 3-1 (25-18; 23-25; 25-14; 25-22), portandosi inclassifica generale con 10 punti e una lunghezza di vantaggio nei confronti di Conegliano e Novara (le Pantere hanno vinto la Supercoppa Italiana ieri pomeriggio e recupereranno nelle prossime settimane, le piemontesi incrociano stasera Busto Arsizio). Prova sopra le righe da parte della scatenata opposto Ekaterina(25 punti, 5 ace) e della schiacciatrice Zhu Ting (21 punti, 3 muri), mentre tra le fila delle lombarde, ottave in ...

La diretta testuale live di Savino Del Bene Scandicci - Trasportipesanti Casalmaggiore , partita valevole per la quarta giornata della Serie A12023/2024 di. Le toscane di Massimo Barbolini, dopo la dolorosa sconfitta al tie - break nel big match a Milano, vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Dall'...

Diretta Vallefoglia - Pinerolo del 2023-10-29 16:00:00+00:00 - Volley Serie A1 femminile la Repubblica

La Serie A1 di volley femminile è proseguita nel pomeriggio con la disputa di tre partite valide per la quarta giornata. Scandicci rialza prontamente la testa dopo la sconfitta al tie-break rimediata ...La Prosecco Doc Imoco Conegliano vince la Supercoppa superando il Vero Volley Milano per 3 a 1. Coach Gaspari: "Bisogna dare di più" Non basta un grande secondo set all'Allianz Vero Volley Milano per ...