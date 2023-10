“Voi venite con me” Tu si que vales | l’esibizione è un successo | offerta di lavoro ai ballerini

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tu sì que, Maria De Filippi e la super proposta ai concorrenti. Anche nella puntata di ieri, sabato 28 ottobre, lo show di Canale 5 ha regalato tante emozioni al pubblico. In questa edizione, oltre ai conduttori Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, c’è la new entry in giuria, cioè Luciana Littizzetto che si affianca a Maria, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Fino ad ora sono stati numerosi i concorrenti che hanno conquistato già la finale diretta. Da quest’anno, infatti, attraverso il dono della clessidra da parte di un giudice, un concorrente può esibirsi nuovamente per ottenere il 100% della giuria popolare e staccare il pass per la finale. Ebbene gli acrobati Mystery of Gentlemen, il bambino violinista Samuele Palumbo, l’illusionista Enzo Weyn, Messoudi Brother, il Duo Vita, il Duo Artur & Esmira, e gli illusionisti virtuali Les French Twins ...