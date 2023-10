Vince McMahon torna a parlare | “L’Arabia Saudita è la casa della WWE”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dopo i turbolenti mesi di fusione e l’allontanamento dal team creativo, nonostante resti il co-Chairman di TKO,to aWWE, a margine dell’incontro di boxe tra Tyson Fury e Francis Ngannou, svoltosi al Boulevard Hall di Riyad, Arabia, tra il pubblico insieme ad Undertaker, si è espresso sulla crescita di uno stato comestessa, che sta cercando di portare novità e diversi sport d’intrattenimento ad un livello superiore. Ricordiamo che la partnership con la stessa WWE va avanti dal 2018, con lo stessofautore di questo accordo molto prolifico per ambo le parti. Ecco le sue brevi parole: “Penso che stiano facendo molto. Stanno arrivando a ...

Come riportato da ESPN, Stephanienon è più co - CEO della WWE. La decisione è arrivata dopo che il padreè tornato al vertice della massima federazione di wrestling al mondo. "Con la leadership di Nick (Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple H' Levesque come Chief Content Officer, sono ...

Undertaker e Vince McMahon avvistati in Arabia: assisteranno a ... The Shield Of Wrestling

WWE: Vince McMahon “porta” la UFC in Arabia Saudita Spazio Wrestling

Nel 2024 la UFC farà uno show in Arabia Saudita e secondo i giornalisti è stato Vince McMahon a concludere l'affare ...A una settimana dal prossimo PLE della WWE, il becchino ed il Chairman della compagnia vengono avvistati nella capitale araba, per un importantissimo evento sportivo ...