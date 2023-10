Villagrande e Villanova Strisaili in lutto per la tragica morte di Mattia Miscali

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 29 ottobre 2023) Una tragedia della strada ha spezzato la vita a un ventenne e gettato nello sconforto le comunità di, 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 5 del mattino di domenica a Tortolì. A bordo dell’auto c’erano altri tre amici di, di età compresa tra i 16 e i 20 anni. Sono rimasti tutti feriti. Il più grave è stato trasportato d’urgenza al Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso. Gli altri due sono stati trasferiti in ambulanza al Nostra Signora della Mercede di Lanusei, ma non sono in pericolo di vita. L’incidente stradale è avvenuto sulla rampa vicino alla zona industriale di Baccasara. Sul posto in azione i vigili del fuoco di Tortolì e la polizia stradale di Lanusei. In base ad una ...