VIDEO Vomero | presidio antifascista dopo pestaggio | scontro su assenze di Comune | Municipalità e Pd

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Non c’era il Pd, non c’era ildi Napoli, mancava pure la quinta. Diventa un caso politico e istituzionale ilal, indettoildel 12 ottobre, a danno di un 42enne. In via Luca Giordano circa 200 persone, per manifestare solidarietà a Roberto Tarallo. L’uomo porta ancora i segni dell’aggressione sul volto. La Digos indaga sull’episodio, ed è caccia a 4 responsabili. Segni particolari: gli assalitori hanno portato via un giubbino, recante una toppa col simbolo “Antifa”. Gli investigatori privilegiano la pista politica. Un flashback da anni ’70. Per dire no al ritorno della violenza, in via Luca Giordano c’erano cittadini ed esponenti politici, pur senza simboli di partito. Ma ...