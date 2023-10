VIDEO Napoli | ‘Tutto Sposi’ | grande riscontro per la Tenuta ‘La Fortezza’

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Alla Mostra d’Oltremare disi è svolto l’evento più glamour e spettacolarizzato del mondo wedding, la fiera “Tutto Sposi“. Questa Manifestazione, dedicata al matrimonio e considerata una delle più importanti a livello nazionale, ha aperto le porte giovedì 26 ottobre per chiuderle oggi, domenica 29. Una convention che offre ai visitatori la possibilità di immergersi in un viaggio coinvolgente, attraverso scenari che stimolano la fantasia. Gli incredibili allestimenti, le installazioni floreali, le sfilate e tutto ciò che ruota intorno al momento delle nozze forniscono ad ogni ospite la possibilità di organizzare al meglio quella che è considerata la giornata più importante della propria vita. Molti, infatti, i visitatori giunti alla fiera alla ricerca di ispirazione per un matrimonio da favola. La manifestazione, completamente ...