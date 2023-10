VIDEO | Kenny Omega visibilmente emozionato dopo Collision | “riconosciuto” MJF dopo l’incredibile main event

(Di domenica 29 ottobre 2023)ditrae MJF, con quest’ultimo vincitore e destinato a diventare il più longevo AEW World Champion di sempre, The Cleaner e The Devil hanno avuto uno dei momenti più iconici degli ultimi anni in quel di Jacksonville e non solo. Ecco qui di seguito ilesclusivo del canale ufficiale AEW ed un riassunto delle parole, forti, dello stesso: The Cleaner,aver candidamente ammesso che le sue condizioni fisiche non sono più quelle di una volta, ha “” MJF per tutto quello che sta dando alla disciplina in maniera molto emozionante.ha subito accettato il risultato, ...

Grazie a undelle telecamere di sicurezza di un negozio, vedono che l'inserviente del rifugio ... Interpreti e personaggi Shemar Moore : Daniel Harrelson Alex Russell : Jim StreetJohnson : ...

Un Kenny Random sul gelato che porta Padova ai mondiali: la storia ... TG Padova

Yamaha presenta la XSR900 GP e siamo subito negli anni Ottanta ... Moto.it

After the incredible main event on Collision, the AEW World Champion, MJF, mentioned a WWE Superstar while the show went off-air.Kenny shook MJF’s hand after the match, with the likes of Wardlow, Samoa Joe, Bullet Club Gold, and Powerhouse Hobbs watching on from the back. With this victory, MJF will now break Kenny’s record in ...