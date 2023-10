Nell'anticipo della 10ª giornata di Serie A, lasupera al 97' il Verona grazie a un gol di Cambiaso. Guarda ilcommento dell'inviata della Gazzetta all'Allianz Stadium, Fabiana Della ...

Video Juve-Verona 1-0, Faraoni vede il gol di Kean e si butta a terra La Gazzetta dello Sport

Video Juve-Verona 1-0, il commento della Gazzetta La Gazzetta dello Sport

Andrea Cambiaso tira fuori dai guai la Juventus. Una vittoria all'ultimo respiro per i bianconeri, che battono in casa un coriaceo Verona nell'anticipo della decima giornata di Serie A, al termine di ...Alla Juventus è servita una zampata allo scadere del recupero di Andrea Cambiaso alla per battere il Verona. Per l’esterno è il primo centro in bianconero. 90’+6' Gol Cambiaso – Juventus avanti al ...