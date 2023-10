Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023)DEL 29 OTTOBRE 2024 ORE 19.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24TERAMO ORA IL TRAFFIC E’ SCORREVOLE ANCOR CODE SU VIA AURELIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN DIREZIONEAL MOMENTO CI SONO CODE TRA TESTA DI LEPRE E CASTEL DI GUIDO CODE A TRATTI SULLA A 24TERAMO TRA ARSOLI E CASTEL MADAMA IN E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERAEST DIREZIONE DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA A1NAPOLI TRA COLLEFERRO E ANAGNI ANCHE QUI IN DIREZIONEIN FINE PER ILTRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA ...