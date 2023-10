Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023)DEL 29 OTTOBRE 2024 ORE 17.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA DIREMAZIONESUD E VIA ARDEATINA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE INOLTRE SI PROCEDE A RILENTO NELLA SOLA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA CODE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO E SU VIA PONTINA CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA TUTTO IN DIREZIONEORA LE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SULLA CASSIA BIS TRA CESANO E FORMELLO E SU VIA APPIA TRA CIAMPINO E IL RACCORDO DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ, E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ...