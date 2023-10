Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023)DEL 29 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLARISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SU VIA PONTINA ORA IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN DIREZIONESEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAHMI E IL RACCORDO SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SPOSTANDOCI VERSOSUD SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA DEL MARE TRA MALAFEDE E VITINI A E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA R VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ, E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO ...