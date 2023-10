Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023)DEL 29 OTTOBRE 2024 ORE 15.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO SOLO UN INCIDENTE SU VIA PONTINA AL MONMENTO CI SONO CODE TRA TOR DE CENCI E E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONEIN CHIUSURA LA FERROVIA METRE NEL FINE SETTIMANA COME DI CONSUETO STOP AI CANTIERI SERALI PERTANTO, ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 23.30 DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ, E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral