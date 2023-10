Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023)DEL 29 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA CASSAI BIS TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE VITERBO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ, E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral