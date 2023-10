Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023)DEL 29 OTTOBRE 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SU RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO TUTTAVIA LA VIA OSTIENSE CHIUSA PER IN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICATA ANCHE LA CASILINA CON CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO IN DIREZIONE VALMONTONE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ, E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral