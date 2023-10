Vi ricordate di Giancarlo Fisichella? Ecco cosa ha fatto dopo la F1

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 29 ottobre 2023) La carriera diè stata molto positiva in F1, ma i suoi successi non sono finiti lì.fa oggi. Negli ultimi tempi, in F1 c’è veramente poca Italia, el’addio di Antonio Giovinazzi alla fine del 2021 non ci sono più piloti del nostro paese nella massima formula. Uno dei più rappresentativi in tal senso è stato, che ha corso nel Circus dal 1996 al 2009, chiudendo la sua carriera al volante della Ferrari, in sostituzione dell’infortunato Felipe Massa. Fisico ha vinto ben tre gare in F1, imponendosi nel 2003 con la Jordan in Brasile, e nel 2005 e nel 2006 con la Renault, nei Gran Premi d’Australia e del Brasile.ex pilota di F1 (ANSA) – InformazioneOggi.itNella squadra di Flavio Briatore ha ...