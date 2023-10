VI° ed ultimo incontro di “Uno scorcio degli ultimi 50 anni del ‘900”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 29 ottobre 2023) Venerdì 10 novembre alle ore 16,30, presso l’Auditorium del Conservatorio F.Morlacchi, in Piazza Mariotti, Fontivegge, Perugia Centodi architettura della città con Paolo Belardi “Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure” – Italo Calvino Fontivegge, un territorio, una volta, fatto di campi coltivati, di fonti e case sparse, che nel tempo è stato occupato da una Stazione ferroviaria, poi una tramvia, poi sono arrivate le fabbriche con la Perugina in testa, che hanno creato le basi per una vertiginosa crescita industriale. Il momento in cui la PERUGINA si trasferisce a San Sisto, 1964, è il momento cruciale della svolta di Fontivegge verso l’area moderna della Piazza Nuova, una Piazza galleggiante, mai apprezzata dai cittadini, non conclusa, e quindi suscettibile ad essere eventualmente, e ragionevolmente trasformata, in modo da ...