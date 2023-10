Verso l’Ovest | alla ricerca dell’oro | un oro oggi fatto di silicio

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) La California è una calamita: il clima è accogliente e temperato, la popolazione ha le proprie origini in ogni angolo del mondo, la cultura è vivace, d’avanguardia, sovversiva e dissacrante, il paesaggio è spettacolare. Cosa è successo al «California Dream» e a tutto quel repertorio? La risposta più onesta possibile dovrebbe essere: che nonostante tutte le sue meraviglie e tutta la sua prosperità, in California si vive male. … Tutto costa di più e lo Stato esige il pagamento di tasse molto alte. I tassi di criminalità sono alti e in aumento, le persone senzatetto sono così tante che ogni città ha visto interi quartieri trasformarsi in tendopoli, le scuole pubbliche non brillano nelle classifiche e durante l’estate la corrente elettrica viene interrotta in continuazione, e gli incendi diventano ogni anno più vasti e devastanti. Se nemmeno la California è capace di garantire una vita ...