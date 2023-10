A Milano la difesa del primo posto, ritrovato una settimana fa, passa quasi in secondo piano di fronte al ritorno da ex del bomber che ha trascinato l'l'ultimo scudetto col mentore ...

Verso Inter-Roma: Inzaghi si affida ai titolarissimi dopo la Champions - Sportmediaset Sport Mediaset

Verso Inter-Roma, Muzzi racconta Frattesi a CM: 'Lo segnalai a Bruno Conti dopo un derby con la Lazio' Calciomercato.com

"Infame schifoso, Milano ti aspetta", questo lo striscione esposto dalla Curva Nord dell'Inter nei confronti di Romelu Lukaku. L'attaccante in prestito alla Roma tornerà a San Siro dopo le vicende che ...La società non ci sta: l'Inter potrebbe presto finire in tribunale. L'ennesima 'furbata' di Beppe Marotta che nessuno avrebbe immaginato.