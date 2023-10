Versione di Basciano sul presunto schiaffo a Sophie | “Ciò che è successo davvero”

Leggi su biccy

(Di domenica 29 ottobre 2023) Non solo la delusione per l’ultima intervista diCodegoni e la replica alle accuse di tradimento, Alessandroè tornato a Verissimo per replicare all’episodio del. Ladell’ex gieffino è diversa da quella di. Silviaaaaaa parliamo dellosù voglio proprio sentire cos ha da dire a riguardo stu #Verissimo — giusitta (@giusitta9) October 29, 2023 Ladi: “Schiaffi con il mio manager e non con lei”. “Anche io ho contenuti pesanti e borderline, ma non li metterei mai in pasto al pubblico. Lei ha sbagliato a fare questo e partire in quinta. Io non sono qui ad attaccare lei, ma a difendermi. Perché almeno ho il diritto di difendermi. Poi ad ogni mia data le arrivavano ...