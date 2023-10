Verissimo | Paola Barale e l’aborto | “Mi hanno detto che uccido i bambini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) “Non mi sento una che uccide i, anzi li amo alla follia, credo che siano quel trait d’union che ci permettono di rimanere giovani e di vedere la vita con un certo entusiasmo”.risponde così a chi, sui social, ha usato parole molto forti per commentare la sua scelta di non portare a termine una gravidanza in tempi passati. Il dolore per quella decisione era già stato raccontato a “” lo scorso maggio e sempre nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl torna sull’argomento nella puntata del 28 ottobre. “La cosa che mi ha fatto più male non è tanto quello che ha scritto, perché ha scritto una stupidaggine però la cosa che più mi ha ferito in questa affermazione è che è arrivata da una donna”. È questo lo spunto anche per fare una riflessione su come i social network si siano rivelati, per ...