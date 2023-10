Verissimo | Heidi Baci | Heidi Baci | la verità dietro l’abbandono del Grande Fratello 2023

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 29 ottobre 2023), ex concorrente del, ha recentemente partecipato al talk show pomeridiano di Silvia Toffanin,, trasmesso su Canale 5. Durante l’intervista,ha condiviso le ragioni che l’hanno spinta ad abbandonare la Casa di Cinecittà dopo un incontro con suo padre. Ha rivelato che la sua decisione è stata influenzata dalla preoccupazione per la salute di sua madre, che ha sofferto di attacchi di panico a seguito della sua partecipazione al reality show.ha descritto come la sua famiglia non fosse abituata a vederla in difficoltà e come questo abbia allarmato tutti., il rapporto di...