Verissimo | Anna Pettinelli annuncia di essere fidanzata | chi è Giuseppe

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 29 ottobre 2023) La coach di Amici di Maria De Filippi è stato ospite da Silvia Toffanin oggi, domenica 29 ottobre e ha parlato a ruota libera non solo del suo ruolo nel talent di Canale 5 ma anche e soprattutto della sua vita privata. Infatti,hato di. Non si è sbilanciata molto sul suo nuovo amore limitandosi a dire che si chiama, Beppe per gli amici e che di professione fa il cuoco anche se in passato si è occupato d'altro. La storia va avanti da maggio, dunque da parecchi mesi, e prosegue a gonfie vele. La, però, per scaramanzia non ha voluto aggiungere altro limitandosi a dire che dopo tante delusioni amorose spera che questa volta sia l'amore della sua vita. La coach di Amici 2023 accende il gossip da Silvia Toffanin: ...