Vento troppo forte a Soelden | cancellato il gigante maschile

(Di domenica 29 ottobre 2023) È ufficiale, salta il primodella stagione. Lo sci alpino riparte con una cancellazione, esattamente come lo scorso anno. Dodici mesi fa, a, le forti piogge costrinsero gli ...

Falsa partenza Già durante la ricognizione pregara gli organizzatori avevano deciso di abbassare la partenza all'attacco del muro, escludendo il piano iniziale spazzato dalle raffiche di. ...

Le forti folate di vento hanno costretto gli organizzatori a cancellare il gigante maschile di Soelden, interrotto dopo 43 dei 73 partenti. Una lunga pausa di oltre mezzora non è bastata a capire se l ...Subito problemi di meteo per lo sci alpino internazionale. La prima manche del gigante di Soelden non è ancora conclusa a causa del forte vento che ha bloccato la discesa degli ultimi ventisei atleti; ...