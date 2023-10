Vedono razzismo e fascismo ovunque | ma il loro antisemitismo è ok

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Viviamo in una società dove uno dei temi più ricorrenti nei mass media è quello del, una specie di spauracchio evocato molto spesso a sproposito per bollare comportamenti poco più che maleducati o comunque innocui (ma spesso anche per cercare di tacitare critiche serie, condivisibili o meno, concentrate ad esempio sulla diversità delle culture). Unmorale Nei giorni scorsi lo spauracchio, come il lupo della favole è diventato tragicamente reale: il, quello vero, quello più agghiacciante si è manifestato in tutta la sua barbarie nella strage degli israeliani, una strage senza giustificazioni e senza il minimo rispetto per l’umanità delle vittime, uccise – riprendo l’immagine da Primo Levi (1919-1987), in “Se questo è un uomo” – come se fossero degli insetti nocivi da ...