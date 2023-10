VALZER SINNER! La sinfonia del campione | piegato Medvedev a Vienna dopo una epica Finale

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Signore e signori, un. Jannik Sinner (n.4 del mondo) ce l’ha fatta ancora una volta: vittoria nelladell’ATP500 di(Austria) contro Daniil, bissando quanto già fatto a Pechino contro il russo (n.3 del mondo). Una prestazione fantastica dell’altoatesino che ha saputo accettare i momenti difficili di questo incontro, imponendosioltre tre ore di gioco con il punteggio di 7-6 (6) 4-6 6-3. Un game che passerà alla storia per il record di 10 tornei vinti in carriera da un italiano, eguagliando Adriano Panatta, e per i 32 punti del quarto game del terzo set durato 20 minuti. Un qualcosa di un’intensità pazzesca. E’ stata quindi la vittoria della classe e della determinazione, il quarto titolo ATP stagionale per Jannik,Montpellier, Toronto e appunto ...