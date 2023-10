Uso indebito dei rimborsi Ue Rivellini braccato da Bruxelles

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 29 ottobre 2023) Secondo Politico.eu c’è un italiano ex membro del Parlamento europeo che si rifiuta di restituire 250mila euro che sarebbero stati usati infrangendo le regole Ue per una società che non ha mai svolto nessun servizio e che fa riferimento a una persona con cui l’ex eurodeputato è coinvolto sentimentalmente. Crescenzioè stato anelle file del Partito popolare europeo dal 2009 al 2014, eletto con il Popolo della libertà (poi diventato Forza Italia). L’ex eurodeputato Crescenziodeve restituire oltre 250mila euro. E il Parlamento europeo gli taglia la pensione Di lui ci si ricorda per l’incarico di presidente della Delegazione interparlamentare per i Rapporti con la Repubblica Popolare Cinese e per essere intervenuto in aula parlando in dialetto napoletano per “porre all’attenzione europea i problemi del ...