Usa | sparatoria a Tampa | almeno due morti e molti feriti

(Di domenica 29 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Due persone sono state ...

La7.it - Due persone sono state uccise e altre diciotto sono rimaste ferite nelle prime ore di domenica, 29 ottobre, in Florida a causa di una rissa sfociata in una: lo riporta l'...

Usa, sparatoria nel Maine: 18 morti. Ricercato un riservista. FOTO Sky Tg24

Usa, sparatoria a Tampa: le immagini dal luogo dello scontro - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(LaPresse) Due persone sono morte e 18 sono rimaste ferite in un sparatoria avvenuta nel corso di una rissa tra due gruppi in Florida, a Tampa, ...Tragica sparatoria in Florida, ad Ybor City, dove almeno due persone sono morte e 18 sono ferite. Il tutto sarebbe nato da una rissa.