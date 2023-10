Unina Corse | prima esibizione a Napoli per le monoposto progettate dagli studenti della Federico II

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Parte dal lungomare dicon il racing team e le auto diil countdown in attesa dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 che segna l’inizio delle celebrazioni per gli 8 secoli dell’istituzione dell’Università laica più antica al mondo.Days è il primo evento degliII tra i tanti in programma fino alla fine del 2024. Domenica 29 ottobre, in prossimitàRotonda Diaz, ha preso vita il Villaggiocon tanto di pista per le esibizioniscuderia e non solo. Numeroso il pubblico attratto dal rombo dei motori. All’aperturamanifestazione, ...