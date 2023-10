Ungheria | cresce popolarita’ delle consulenze di MTC

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023) Budapest, 29 ott – (Xinhua) – L’ha assistito negli ultimi anni a un aumento dell’interesse nella medicina tradizionale cinese (MTC), come dimostrato dal successo della “2023 World Traditional Chinese Medicine Day Free Consultation”. Questo evento, che si e’ tenuto il 27 e 28 ottobre presso il BOK Hall di Budapest, ha attirato un gran numero di cittadini ungheresi desiderosi di sperimentare i benefici della MTC. “Tre anni fa sono venuta qui, ma era troppo affollato, e non sono riuscita ad entrare. Cosi’, oggi sono arrivata presto per mettermi in fila”, ha detto Marika Varga, una donna di 65 anni che e’ venuta nella capitale da Szekesfehervar, nell’centrale, per partecipare all’evento. La consulenza e’ stata co-organizzata dalla Central and Eastern European TCM Association e dal Qihuang Traditional Chinese Medicine Center of ...