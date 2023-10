Un posto al sole trame dal 30 ottobre al 3 novembre | la scoperta di Diana

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 29 ottobre 2023) Gli abitanti di Palazzo Palladini, come segnalano le anticipazioni Unaldal 30al 32023, vivranno un'altra settimana densa di eventi e novità. Innanzitutto, il pediatra di Tommaso si imbatterà in un articolo online su Lara e comincerà a sospettare che la donna, in passato, abbia provocato i malesseri del bambino. La Martinelli, intanto, sarà molto soddisfatta per aver vinto la sua guerra contro Marina e Roberto, i quali hanno deciso di ritrattare la testimonianza della Giordano per consentire alla dark lady di uscire quanto prima di prigione. La donna, per dimostrare la propria supremazia, si appresterà a lanciare l'ennesima provocazione contro Ferri e Marina in occasione del battesimo del bambino. Nel frattempo, Raffaele addobberà l'atrio di Palazzo Palladini per accontentare il nipote ...